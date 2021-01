Bilder des nordkoreanischen Staatsfernsehen von der alle fünf Jahre stattfindenen Parteiversammlung. Am zweiten Tag des Parteikongresses kündigte der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un an, dass er die militärischen Fähigkeiten ausweiten wolle, um das Land besser verteidigen zu können. Zudem gab Kim das Ziel aus, eine so wörtlich "greifbare Wende bei der Verbesserung des Lebensstandards des Volkes" herbeizuführen. Nordkorea sieht sich mit einer zunehmenden Wirtschaftskrise konfrontiert. Verschärft durch eine selbst auferlegte Grenzsperre zur Verhinderung des Ausbruchs des Coronavirus, einer Reihe von Naturkatastrophen und internationaler Sanktionen wegen des Atomwaffenprogramms des Landes. Zu Beginn des Kongresses hatte Kim Fehler eingeräumt. Die 2016 auf dem letzten Parteikongress verkündeten Entwicklungsziele seien in fast allen Bereichen in einem großen Ausmaß nicht erreicht worden. Nordkorea dürfe solche schmerzlichen Lektionen nicht wiederholen, so Kim. Auf dem Kongress soll ein neuer Fünf-Jahres-Plan vorgelegt werden. Es wird damit gerechnet, dass die mehreren Tausend Abgeordneten Kims Vorschläge ohne große Debatte abnicken.

