In Nordkorea haben viele Menschen des Staatsgründers Kim Il Sung gedacht. In der Hauptstadt Pjöngjang legten sie Blumen an der Kims Statue nieder und hielten Schweigeminuten ab. In der Volkskammer fand eine offizielle Gedenkveranstaltung statt, an der auch der Enkel und aktuelle Staatschef Kim Jong Un teilnahm. Kim Il Sung führte das Land seit seiner Gründung im Jahr 1948, während des Koreakriegs von 1950 bis 1953, bis hin zu seinem Tod im Jahr 1994. In Nordkorea wird ein intensiver Personenkult um den Staatsgründer betrieben: In der Hauptstadt befindet sich ein Mausoleum, in dem der Leichnam aufgebahrt ist. Im ganzen Land wurden Statuen und Portrait aufgestellt. Der Geburtstag Kims gilt als "Tag der Sonne" und ist der höchste staatliche Feiertag.