Der Konflikt zwischen Nord- und Südkorea nimmt an Spannung zu. Das ändert jedoch nichts daran, dass nordkoreanische Überläufer, die nun in Südkorea leben, am Donnerstag in aller Ruhe Hunderte mit Reis gefüllte Plastikflaschen vorbereiteten. Der Chef der Gruppe Park Jung-Oh mit weiteren Informationen zu der Aktion: "Wir machen das seit fünf Jahren mindestens zweimal im Monat. Und dies ist bereits insgesamt das 108. Mal, dass wir uns für diese Vorbereitung treffen. Wir tun dies, um humanitäre Hilfe zu leisten für Menschen, die dieselben Werte teilen. Was auch immer Nordkorea sagt, wir werden weiterhin versuchen, den Härtefällen zu helfen, wie zum Beispiel älteren Personen." Doch diese Aktionen werden von Südkorea nicht unterstützt. Denn durch die Lieferungen von Hilfsgütern und Propaganda haben sich die Spannungen mit Nordkorea verstärkt. Und unter Berufung auf das Versäumnis Südkoreas, die Überläufer bei ihren Aktionen aufzuhalten, hat Nordkorea kürzlich das gemeinsame Verbindungsbüro auf der Seite Nordkoreas in die Luft gesprengt sowie den Dialog mit Südkorea für beendet erklärt und sogar mit Militäraktionen gedroht. Diese Hilfslieferungen sollen nun nahe der Grenze ins Meer geworfen werden - in der Hoffnung, dass sie die richtigen Personen erreichen.