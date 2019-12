Kurz vor Ablauf seines Ultimatums an die USA dringt Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un auf schärfere Sicherheitsvorkehrungen. Bei einem Treffen mit der Spitze der Arbeiterpartei habe Kim "positive und offensive Maßnahmen verlangt, um die Souveränität und Sicherheit des Landes vollständig zu gewährleisten", hieß es am Montag seitens der staatlichen Nachrichtenagentur. Kim habe am Sonntag gesagt, er halte Schritte bei Außenpolitik, Rüstungsindustrie und Streitkräften für nötig. Was genau gemeint ist, wurde in dem Bericht nicht klar. Kims Beratungen mit der Parteispitze dauerten demzufolge an. In den festgefahrenen Gesprächen mit den USA über eine Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel hat Kim der Regierung in Washington eine Frist bis Ende des Jahres gesetzt. Sollten sich die USA nicht bewegen, könne Nordkorea einen "neuen Kurs" einschlagen, so die Drohung. Worin die offensiven Maßnahmen und der neue Kurs bestehen könnten, ist unklar. Allerdings hat Nordkorea in jüngster Vergangenheit mehrfach Raketen getestet, was nicht nur die USA, sondern auch Südkorea und Japan immer wieder provoziert. Der Nationale US-Sicherheitsberater Robert O'Brien gab zu Protokoll, seine Regierung wäre "außerordentlich enttäuscht", sollte Nordkorea eine Langstrecken- oder Atomrakete testen. Als führende Militär- und Wirtschaftsmacht würden die USA in diesem Fall entsprechende Maßnahmen ergreifen. Man habe die Gesprächskanäle geöffnet und hoffe, dass Kim sie nutzen werde, um seine Verpflichtungen zu erfüllen, die er bei seinen Treffen mit US-Präsident Donald Trump eingegangen sei.