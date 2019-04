In einem gepanzerten Zug hat Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un am Mittwoch die Grenze zwischen Nordkorea und Russland überquert. Am Bahnhof der russischen Siedlung Chassan wurde er mit Blumen und Brot und Salz begrüßt. Nach einem kurzen Gespräch mit russischen Politikern besuchte er das russisch-koreanische Freundschaftshaus in der Nähe des Bahnhofs. Dieses wurde 1986 für einen Besuch von Kims verstorbenem Großvater und Staatsgründer Kim Il Sung erbaut. Am Donnerstag kommt Kim mit Russlands Präsident Wladimir Putin in Wladiwostok zu einem Gespräch zusammen. Die beiden Staatschefs wollen über die umstrittene nukleare Rüstung Nordkoreas sprechen. Damit ist das erste russisch-nordkoreanische Treffen seit der Machtübernahme Kims im Jahr 2011 terminiert. Kim dürfte dabei um Unterstützung für die wirtschaftliche Entwicklung Nordkoreas bemüht sein. Ein zweites Gipfeltreffen Kims mit US-Präsident Donald Trump war im Februar in Hanoi ohne greifbare Ergebnisse abgebrochen worden.