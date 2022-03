STORY: Norwegen will Europa in der Energiekrise mehr Erdgas liefern und Deutschland mit Spezial-Schiffen helfen. "Wir versuchen alles, um die Produktion zu erhöhen", sagte Norwegens Ministerpräsident Jonas Gahr Störe am Mittwoch beim Besuch von Wirtschaftsminister Robert Habeck in Oslo. Deutschen Regierungskreisen zufolge geht es um mehrere Schiffe, die der Bund mitfinanzieren werde. Sie können den flüssigen Brennstoff vor der Küste wieder in Gas umwandeln, so dass kein komplett neues Terminal gebraucht wird. Dazu sagte Habeck: "Wir haben darüber gesprochen, inwieweit die Kapazitäten, die jetzt in Deutschland aufgebaut werden und in Europa ja schon existieren, von weiteren norwegischen Gas befüllt werden können. Da gibt es Möglichkeiten. Das war also sehr erfreulich und erfolgreich zu hören. LNG allerdings oder Erdgas ist nur eine kurze Brücke und eine Brücke, die wir möglichst kurz halten wollen. Und die wollen sollen möglichst schnell ersetzt werden von grünem Wasserstoff, also CO2-freier Produktion von Energieträgern." Deutschland bezieht über die Hälfte seines Gases aus Russland und sucht vor dem Hintergrund des Einmarsches in die Ukraine nach alternativen Lieferanten. Norwegen ist bereits mit rund 30 Prozent der zweitgrößte. Deutschland benötigt etwa 100 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr.

Mehr