Schon seit Tagen sind Gruppen von „Extinction Rebellion" in Berlin unterwegs, und halten Mahnwachen oder Straßenblockaden ab, um eine effektivere Klimapolitik einzufordern. Auch eine norwegische Gruppe hat sich an den Aktionen in beteiligt. Am Freitagvormittag stellte sie sich vor die norwegische Botschaft, um gegen die Ölproduktion ihres Landes zu demonstrieren. Die Aktivistin Georgiana erklärt: „Unsere Emissionen steigen immer noch, fast alle europäischen Länder reduzieren ihre Emissionen, aber in Norwegen steigen sie, obwohl wir Wasserkraftwerke haben. Also wir verhalten uns einfach nur verrückt." Laut Extinction Rebellion fördert Norwegen Öl in 25 Ländern, und will seine Öl- und Gasproduktion noch bis 2070 weiter fortsetzen. „Wir können als Art nicht überleben, wenn wir nicht aufhören Öl zu fördern. In Norwegen wurde am 5. Oktober erst wieder ein riesiges, neues Ölfeld eingeweiht, so bereiten wir unser Aussterben vor." Nun wollen sie den Kampfgeist aus Berlin mit nach Norwegen nehmen, so Georgiana.