Bei einer Schießerei in einer Moschee in Norwegen ist eine Person verletzt worden. Der Vorfall habe sich in der Nähe der Hauptstadt Oslo ereignet, teilte die Polizei am Samstag mit. Ein Verdächtiger sei festgenommen worden. "Bei uns ging ein Notruf ein und wir sind mit vielen Einheiten ausgerückt, als wir in der Moschee ankamen war er bereits überwältigt worden, wir haben ihn über Nacht in Gewahrsam genommen." So Vize-Polizei-Chef Rune Skjold am Samstag. Der Angreifer sei in das islamische Zentrum Al Nour eingedrungen und habe eine Pistole und mehrere Waffen mit sich geführt. Er habe eine Glastür zerstört, bevor er um sich geschossen habe. Besucher der Moschee hätten den Mann überwältigt und ihn bis zur Ankunft der Sicherheitskräfte festgehalten. Bei dem Verletzten handele es sich um ein 75-jähriges Mitglied der Gemeinde. Der mutmaßliche Täter wurde von der Polizei als weißer, junger Mann beschrieben. Er habe vermutlich allein agiert. "Er ist etwa 20 Jahre alt, hat die norwegische Staatsangehörigkeit und ist hier aus der Gegend." An der Adresse des Mannes soll eine junge Frau tot aufgefunden worden sein, so die Angaben der Polizei. Der mutmaßliche Täter wird nun des Mordes verdächtigt.