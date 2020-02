Montagabend in der spanischen Hauptstadt: Ein Flugzeug setzt in Madrid-Barajas zur außerplanmäßigen Landung an. Einheiten der Feuerwehr waren unterwegs zum Landeort, aber es gab keine Zeichen von Feuer. Das Flugzeug mit mehr als 130 Menschen an Bord war zuvor einige Zeit über Madrid Runden geflogen. Ursache für den ungewöhnlichen Flugverlauf sollen laut Medienberichten sowohl Motorprobleme als auch ein defekter Reifen gewesen sein. Es war über einen längeren Zeitraum eine Notlandung als sogenannte "Sicherheitslandung" vorbereitet worden. Die Maschine der Fluggesellschaft Air Canada vom Typ Boeing 767 soll zuvor beim Start in Madrid beträchliche Schäden an einem Fahrwerkrad erlitten haben. Teile des beschädigten Reifens hätten dann zudem einen Motor getroffen und in Mitleidenschaft gezogen.