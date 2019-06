Diese Messe war gut behütet. Zwei Monate nach dem verheerenden Brand in der Kathedrale Notre Dame in Paris haben Gläubige wieder einen Gottesdienst in der katholischen Kirche gefeiert. Als Sicherheitsmaßnahme hatten Priester und Gemeinde am Samstag Helme zu tragen. Das gotische Bauwerk war bei dem Feuer am 15. April stark beschädigt worden. Den Gottesdienst, der in einer Seitenkapelle mit ungefähr 30 Teilnehmern vonstattenging, hielt Erzbischof Michel Aupetit. "Wir erinnern hier heute an die Weihung der Kathedrale als Gotteshaus. Das ist für uns sehr emotional. Aber wir sind auch sehr glücklich, dass wir heute hier die Heilige Kommunion feiern können, denn dazu ist die Kirche ja gebaut worden. Und das wiederum ist ein Zeichen der Hoffnung und des Dankes an all jene, die so bewegt waren von dem, was hier geschehen ist, in diesem Wahrzeichen unseres Landes, aber auch unserer christlichen Wurzeln." Teilnehmer des Gottesdienstes und auch Touristen vor der Kathedrale zeigten sich bewegt. "In so einem Bauwerk geht das Leben weiter, auch wenn es hier gebrannt hat, es ist nicht zu früh für so einen Gottesdienst. Die Kirche ist ja nicht verloren, sie lebt weiter. Wir werden ja nicht warten, bis die Kathedrale wieder vollständig aufgebaut ist. Das ergibt Sinn, ja." Nach dem Brand, der im hölzernen Dachstuhl der Kathedrale ausgebrochen war, hatten reiche Unternehmerfamilien enorme Spendensumme zum Wiederaufbau zugesagt - 850 Millionen Euro insgesamt. Bisher stehen weniger als zehn Prozent davon zur Verfügung. Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron hat zugesagt, die Kirche innerhalb von fünf Jahren wiederherstellen zu lassen.