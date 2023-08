In Kelowna in der Provinz British-Columbia wurden die Einwohner aufgerufen, sich auf längere Abwesenheiten aus ihren Heimen einzustellen. Für etwa 5500 Häuser gilt Evakuierungsalarm. Deren Bewohner müssen gegebenenfalls umgehend ihre Wohnungen verlassen. Am Dienstag hatte das Feuer über den See Okanagan übergesprungen.