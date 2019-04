Nach der verheerenden Anschlagsserie in Sri Lanka hat die Regierung in Colombo den Notstand ausgerufen. Von Montagmitternacht an konnte das Militär und die Polizei etwa Verdächtige ohne Richterbeschluss inhaftieren. 40 Menschen seien bereits festgenommen worden, berichten Medien. Dabei handele es sich hauptsächlich um Staatsangehörige Sri Lankas. Ermittlern zufolge waren an den Anschlägen auf drei Kirchen und vier Hotels insgesamt sieben Selbstmordattentäter beteiligt. Ein Regierungssprecher sagte, ein internationales Netzwerk sei an den Attentaten beteiligt gewesen, bei denen am Ostersonntag mindestens 290 Menschen getötet und rund 500 verletzt wurden. Ein Mann, der in der Nähe der St. Antonius Kirche wohnt, hatte die Detonation beobachtet: "Natürlich bin ich traurig, ich habe Menschen sterben sehen. Ich sah Blut, Arme und Beine von Menschen, die herumlagen. Es macht mich nicht wütend, es macht mich bloß immer trauriger. Der Mensch, der da für seine Sache gestorben ist, war immer noch ein Mensch, oder?" Zunächst bekannte sich niemand zu den Angriffen. Einige Sicherheitsexperten vermuteten militante Islamisten hinter der Attentatsserie, weil sie die Handschrift von radikal-islamischen Organisationen wie Al Kaida und der IS-Miliz trügen. Während die Ermittlungen weitergehen, sind die Behörden in Colombo zudem damit beschäftigt, weitere Anschläge mit tödlichen Folgen zu verhindern. Am Montag detonierte eine Autobombe, als Experten versuchten, sie zu entschärfen. Am zentralen Busbahnhof von Colombo entdeckte die Polizei 87 Zünder für Bomben, Am Sonntagabend wurde zudem im Flughafen von Colombo ein Sprengsatz entdeckt, als das Gelände für die Rückkehr von Präsident Sirisena gesichert wurde. Ermittlern zufolge sei die Bombe gezielt gesprengt worden.