Serbisch-patriotische Klänge in Belgrad am Montag. Eine spontan einberufene Pressekonferenz war gerade zu Ende gegangen. Der Gesang war wohl Ausdruck der Freude der Familie Djokovic: Denn ihr Sohn, der Tennisprofi Novak Djokovic darf nach Australien einreisen, so die Entscheidung eines Richters zuvor. Damit konnte der Spieler dann auch das Hotel verlassen, in dem er untergebracht worden war. In Melbourne zeigte sich der 34-Jährige im Anschluss beim Training auf einem Tennisplatz. Wegen der strengen Corona-Auflagen für Einreisende hatte Novak Djokovic Probleme bekommen, denn er hatte keinen Impfnachweis, dafür jedoch einen Beleg, erst kürzlich von einer Infektion genesen zu sein. Nun hat das Gericht geklärt, dass das Visum erteil werden musste. Allerdings hat die australische Regierung noch die Möglichkeit ein Veto gegen das Visum einzulegen. Eine Entscheidung dazu wird für Mittwoch erwartet. In Melbourne finden die Australian Open statt. Das Tennis-Turnier hat Djokovic in den vergangenen drei Jahren gewonnen.

Mehr