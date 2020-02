Am Montagabend wurden in Berlin die Laureus Awards vergeben. Sie gelten als die Oscars der Sportwelt. Und unter den geehrten Athleten waren auch zwei Deutsche. Dirk Nowitzki, der ehemalige NBA-Basketballer, wurde für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Gekürt wurden damit die 21 Jahre, die der heute 41-Jährige für die Dallas Mavricks gespielt hat, bevor er im vergangen Jahr seine Karriere beendete. Überreicht wurde der Preis vom ehemaligen Box-Weltmeister Wladimir Klitschko. "Das ist eine riesen Ehre. Dank an Laureus. Dank der Akademie. Viele hier im Raum haben mich natürlich inspiriert, Großartiges zu leisten." Und auch die 19-jährige Formel 3 Rennfahrerin Sophia Flörsch wurde geehrt - für das beste Comback. Denn nach einem extrem schweren Rennunfall und einer gebrochener Wirbelsäule im Jahr 2018 sitzt sie nun wieder im Cockpit eines Rennwagens. "Vielen Dank Ihnen. Dies ist ein Traum, der wahr geworden ist. Ich bin unglaublich glücklich, hier zu sein. Und das in meinen Händen halten zu dürfen, ist eine große Ehre." Der Titel "Sportler des Jahres" ging erstmals an gleich zwei Nominierte: Zum einen ging die Ehrung an den Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton, der nun - nachdem er zum sechsten Mal Weltmeister geworden ist - in der in der kommenden Saison versuchen wird, mit einem siebten Weltmeistertitel den Rekord von Michael Schumacher einzustellen. Und zum anderen ging die Auszeichung an den 32-jährigen argentinischen Fußballstar Lionel Messi, der zurzeit für Barcelona kickt und nicht persönlich nach Berlin gekommen war. Beste Sportlerin wurde die 22-jährige US-Turnerin Simone Biles, die mit 25 Medaillen, die erfolgreichste WM-Teilnehmerin aller Zeiten ist.