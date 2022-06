STORY: Das haben sich Tessa Müller und Chiara Bonvissute ganz sicher anders vorgestellt. Am Freitag wollten sie von Düsseldorf aus nach Sizilien. Aber stattdessen hängen sie mit dem Ferienbeginn am Düsseldorfer Flughafen fest: "Unser Flug wurde annulliert." - "Ich habe meinen Koffer gerade schon aufgegeben, Bordkarte bekommen und dann habe ich eine E-Mail bekommen von Eurowings: Der Flug wurde annulliert. Und jetzt stehen wir seit einer Stunde hier und warten. Ich bin stinksauer." - "Wir stehen schon seit einer Stunde an derselben Stelle." - "Extra Urlaub genommen, jetzt hier auch fürs Wochenende ist das scheiße." - "Da tut sich nichts. Die arbeiten da nur mit einer Person, zu zweit, was weiß ich, essen Kuchen, was weiß ich. Also ich bin wirklich sauer." Wie den zwei jungen Damen geht es vermutlich vielen am Flughafen. Die Situation hatte sich angekündigt. Personalmangel und reihenweise Flugstreichungen von diversen Airlines. Besser wird die Situation für Tessa und Chiara dadurch natürlich nicht. Die Alternative, die sie haben, hört sich nicht gerade nach einer bequemen Lösung für einen unbeschwerten Start in die Ferien an: "Also wir haben schon einen neuen Flug angeboten bekommen, morgen um 7:30, von hier nach München mit sechs Stunden Aufenthalt und dann morgen 18:00 in Catania." - "Aber schon für den Weg nach hierhin Geld bezahlt, 60 Euro Taxifahrt und wir sind Azubis, wir haben jetzt auch nicht so viel Geld, dass wir sagen können Okay, komm noch mal ein Taxi zurück nach Hause, kurz da schlafen gehen und dann morgen wieder 60 Euro hier hin. Das geht nicht. Also, ich werde die auf jeden Fall, wenn ich nichts finde, verklagen. Ist mir egal." NRW ist das erste Bundesland, in dem die Sommerferien in diesem Jahr starten. Bald geht es unter anderem auch Berlin los. Und man darf jetzt schon gespannt sein, was sich dann dort für ein Bild abzeichnen wird. Denn für Fluggäste heißt bereits jetzt, früh da sein, viel Geduld und vor allem auch Flexibilität mitbringen.

Mehr