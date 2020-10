HINWEIS: DIESER BEITRAG WIRD OHNE SPRECHER GESENDET. ARMIN LASCHET (CDU), MINISTERPRÄSIDENT NORDRHEIN-WESTFALEN: "Die sieben Tages-Inzidenz liegt in Nordrhein-Westfalen am heutigen Sonntag bei 34,1 Prozent, und bundesweit zeigt sich, dass sich das Virus besonders dort schnell verbreitet, wo viele Menschen auf engem Raum zusammenleben. Wir haben in Deutschland 260 Menschen pro Quadratkilometer, haben in Nordrhein-Westfalen 560 Menschen pro Quadratkilometer. Wir haben im Ruhrgebiet 1.100 Menschen pro Quadratkilometer und zur Erinnerung, wir haben in der Stadt Herne 3000 Menschen pro Quadratkilometer." "Wir wollen besonders erreichen junge Menschen, Familien, gefährdete, ältere Menschen und Menschen, die in Hotspots leben. Und was wir nur neu machen, ist, dass das jetzt fürs ganze Land ab diesem Punkt festgeschrieben wird. Also es gibt jetzt keine Veränderungen in den Gebieten, wo keine Inzidenz ist. Aber wenn sie 35 oder 50 erreicht, dann gilt in Zukunft ein gleicher Katalog, gleiche Sperrstunde, gleiche Zeit, gleiche Regeln." "Wir sind, wenn wir alles jetzt richtig machen, wird es keinen zweiten Lockdown geben. Und all unser Bestreben, all unser Bemühen dient diesem Ziel."

