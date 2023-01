Im Zusammenhang mit der Räumung von Lützerath und einer Demonstration am Wochenende sprechen Aktivist:innen von Polizeigewalt. Hunderte Menschen seien verletzt worden. Nach Angaben des Innenministers von Nordrhein-Westfalen sei in einigen Berichten gar von Lebensgefahr die Rede gewesen. Reul selbst konnte die Angaben am Montag zunächst nicht nachvollziehen. Gleichzeitig kündigte er konsequentes Handeln an, im Zweifel auch gegen Polizisten.