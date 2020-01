(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) NRW-INNENMINISTER HERBERT REUL AM MITTWOCH IN DÜSSELDORF: "Zur aktuellen Berichterstattung. Danach soll es ja mögliche Querverbindungen geben. Ich betone noch mal mögliche Querverbindungen zwischen dem Verfahren Bergisch Gladbach und all die anderen Fälle und Lügde. Ich will da, wie eingangs gesagt, nicht in die Details gehen. Aber diese Querverbindungen sind nach aktuellem Ermittlungsstand verwandtschaftlich. Die Staatsanwaltschaft Köln hat ja erklärt: Es gibt keine Erkenntnisse über einen strafrechtlich bedeutsamen Zusammenhang. Sie hat bisher keinerlei Erkenntnisse darüber gewonnen, dass Täter aus dem Tatkomplex Bergisch Gladbach auch an den in Lügde begangenen Taten beteiligt sein könnten. Aber dass es diese verwandtschaftlichen Beziehungen gibt, kann nicht bestritten werden, kann aber reiner Zufall sein. Zugegeben, ein ungewöhnlicher Zufall. Aber das ist manchmal bei Zufällen so." // "Und das Ganze heißt, es sind innerhalb kürzester Zeit weitere Tatverdächtige ermittelt worden, und zwar weit über den ursprünglichen Täterkreis in Bergisch Gladbach hinaus. Da sind gleichzeitig Dutzende weitere Opfer bekanntgeworden, die inzwischen professionell betreut werden. Das Wichtigste und das Tollste, sage ich auch mal so, es sind mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit weitere Missbrauchstaten an kleinen Kindern verhindert worden. Und es wird nicht das Ende sein. Das ist nicht das Ende. Ich habe das mehrfach gesagt, auch wenn ich manchmal so denken, das wäre jetzt alles neu und überraschend. Ich habe mehrfach gesagt, und ich glaube, wir sehen immer noch nur die Spitze des Eisbergs."