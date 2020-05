Auf dem Gelände eines Schlachthofs in Hamm in Nordrhein-Westfalen sind am Sonntag zahlreiche Coronatests durchgeführt worden. Über Tausend Mitarbeiter der Firma Westfleisch sollen bis Montagabend getestet werden. Dazu wurden auf dem Gelände des Betriebes Zelte aufgestellt. Anlass waren zahlreiche nachgewiesene Infektionen in einem Betrieb im Kreis Coesfeld. Theodor Hesse, Fachbereichsleiter Gesundheit bei der Stadt Hamm. "Wir haben hier am Standort, die jetzt getestet werden in diesen zwei Tagen rund 1.150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in verschiedensten Funktionen", Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen lässt alle Mitarbeiter von Schlachtbetrieben auf das Virus testen. In NRW gibt es 35 große Schlachthöfe. In den Schlachtbetrieben sollen zwischen 17.000 und 20.000 Menschen beschäftigt sein, viele davon Arbeitnehmer aus Osteuropa.