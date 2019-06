Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen hat erklärt, sie wolle mehr Personal im Kampf gegen Kinderpornografie einsetzen. Das sagte Innenminister Herbert Reul (CDU) am Dienstag in Düsseldorf. O-Ton: "Wir wollen Kinder schützen, indem wir die Täter schneller aus dem Verkehr ziehen, der Kampf gegen Missbrauch von Kindern ist ab jetzt vor allem kriminalpolitischer und kriminaltechnischer Schwerpunkt der nordrhein-westfälischen Polizei. Ich bin fest entschlossen, das die NRW- Polizei hier handlungsfähiger wird, in der Vergangenheit ist das Thema zu sehr vernachlässigt worden, um nicht zusagen, komplett verdrängt worden". Zur Arbeit der Ermittler sagte Ingo Wünsch, der Leiter der Stabsstelle Kinderpornografie O-Ton: "Ein sexueller Missbrauch, der in einem Video abgebildet ist, und das mit einem Ton verquickt ist, und sie hören sich nicht nur, sie gucken sich nicht nur das Bild an, sondern sie hören auch Schreie, und ähnliches, und das müssen sie sich immer wieder anhören, weil im Hintergrund vielleicht ein Fernseher läuft, mit einem Werbespot, oder im Radio, und sie müssen immer wieder reinhören, um diesen Werbespot in irgendeiner Form sage ich mal, audiomäßig rauszufiltern, um zu sagen, was ist das für ein Werbespot, von welchem Zeitraum ist der. Ist das ein aktueller, war der vor 10 Jahren aktuell, oder ähnliches, also diese Belastung, um sich auch nicht nur das Bild anzugucken, sondern auch Töne aufzunehmen, wird also von den Kolleginnen und Kollegen die das bearbeiten, als besonders belastend beschrieben." Hintergrund der Ankündigung sind die Vorfälle von mehrfachem und gemeinschaftlichem Kindesmissbrauch auf einem Campingplatz in Lügde, die zu Beginn des Jahres bekannt wurden. Den Ermittlern zufolge handelt es sich um mehr als 1.000 Einzeltaten, die bis 2018 auf dem Campingplatz verübt wurden, wo der Hauptverdächtige lebte. Die Dunkelziffer sei aber wahrscheinlich höher, teilte die Polizei mit. Die Opfer seien zum Tatzeitpunkt zwischen vier und 13 Jahren alt gewesen. Offenbar waren die Ermittlungsbehörden früheren Hinweisen nicht konsequent nachgegangen. Zudem hatte es Ermittlungspannen gegeben, so waren Datenträger verschwunden.