Im Kreis Gütersloh wurden am Mittwoch viele Menschen auf Corona getestet. Um Gewissheit zu haben. Und auch, um in den Urlaub zu fahren. Denn wer aus den Landkreisen Gütersloh und Warendorf kommt, muss in einigen Bundesländern einen negativen Corona-Test vorweisen, um dort Urlaub zu machen. Nordrhein-Westfalen will am Wochenende Klarheit darüber haben, ob das Corona-Virus in den Kreisen Warendorf und Gütersloh aus der Belegschaft des Tönnies-Schlachthofs die übrige Bevölkerung erfasst hat. Für beide Kreise hatte die Landesregierung deutliche Einschränkungen des öffentlichen Lebens verhängt. Bei Tönnies im Kreis Gütersloh hatten sich über 1500 Mitarbeiter mit dem Virus infiziert. Der Gütersloher Landrat Sven-Georg Adenauer zeigte sich am Mittwoch vorsichtig optimistisch. Für 600 Abstriche gebe es 230 Befunde. Davon seien 229 negativ und einer fraglich: "Das ist schon mal ein kleiner, ganz kleiner Hoffnungsschimmer, dass das Virus noch nicht in die Bevölkerung übergetreten ist. Aber wie gesagt, dass es von 600 Abstrichen erst, sind das erst 230 Befunde." Das Virus war bereits in zahlreichen Schlachthöfen ausgebrochen, unter anderem auch in den USA oder Großbritannien. Hot-Spot in der Bundesrepublik ist derzeit die Tönnies-Fleischfabrik im Kreis Gütersloh. Bei den Ausbrüchen könnte kalte, trockene und nicht aufbereitete Luft eine Rolle gespielt haben, erklärt der Hygiene-Professor Martin Exner nach einer ersten Begehung des Tönnies-Betriebs. Diese Erkenntnis könnte Konsequenzen für die ganze Branche haben. Abhilfe könnte eine Hochleistungsfiltration schaffen.