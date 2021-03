NRW verschärft Corona-Verordnung für den Handel nach Gerichtsurteil: Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen - hier Bilder aus Köln -verschärft als Reaktion auf ein Gerichtsurteil wieder die Auflagen für einzelne Händler in der Corona-Pandemie. Auch Schreibwarengeschäfte, Buchhandlungen und Gartenmärkte dürften nun nur noch einen Kunden pro 40 Quadratmeter Verkaufsfläche sowie nach einer Terminvereinbarung einlassen, teilte das Gesundheitsministerium in Düsseldorf am Montag mit. Das Ministerium habe eine angepasste Coronaschutzverordnung erlassen, die Beschränkungen für den Einzelhandel blieben damit jedoch bestehen. Das Oberverwaltungsgericht Münster hatte zuvor zentrale Bausteine der alten Verordnung aufgrund der Klage eines Media-Marktes außer Kraft gesetzt. Diese besonderen Regelungen etwa zur Pflicht von Terminvereinbarungen in bestimmten Branchen des Handels hatten nach Ansicht des Gerichtes gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz verstoßen. Der Handelsverband HDE hatte das Urteil begrüßt, Media Markt und Saturn hatten ihre rund 90 Läden in NRW bereits wieder vorübergehend geöffnet. Allein beim Gericht in Münster hatten neben Media Markt auch die Textilkette Breuninger und die Baumarktkette Obi geklagt.

Mehr