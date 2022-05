STORY: Die Grünen in Nordrhein-Westfalen mit ihrer Spitzenkandidatin Mona Neubaur kommen vor der Landtagswahl am 15. Mai in Umfragen auf 16 bis 18 Prozent der Stimmen. Und könnten damit für die Bildung einer neuen Regierung in Düsseldorf zu einer entscheidenden Kraft werden. Dabei tendieren sie deutlich zu einem Bündnis mit den Sozialdemokraten, möglicherweise könnte es sogar zu einem Zweierbündnis reichen. Klima, Gerechtigkeit und Mobilität sind die Themen, mit denen die Partei viele Stimmen holen möchte. Mona Neubaur will dafür in NRW mitregieren. "Am Ende muss die nächste Landesregierung Politik auf der Höhe der Zeit machen, muss die entschiedenen und entscheidenden Zukunftsfragen angehen. Das ist, NRW vorbereiten auf die Klimakrise, die Chance aus der Transformation sehen für zukunftsfähige Arbeitsplätze, für die, die heute noch ganz klein sind, und den Zusammenhält stärken dadurch, dass es gerecht zugeht. Und das, das passiert in einer nächsten Landesregierung, dafür sind die Grünen die Garantie." Die FDP in NRW kann im Wahlkampfendspurt jede Unterstützung gebrauchen. Derzeit regiert in Düsseldorf eine schwarz-gelbe Koalition aus CDU und FDP, den Umfragen zufolge wird es für eine neue Mehrheit nicht mehr reichen. Den Liberalen werden nur sieben bis acht Prozent der Stimmen zugetraut, mehr als vier Prozent hinter ihrem Ergebnis der Landtagswahl 2017. Joachim Stamp ist der Spitzenkandidat der FDP und möchte das schwarz-gelbe Bündnis fortsetzen: "Uns ist wichtig, dass wir hier eine wachstumsorientierte Wirtschaftspolitik fortsetzen, auch für den Transformationsprozess hin zu den erneuerbaren Energien, mit Innovation und mit Digitalisierung hier voranschreiten und nicht auf Verbote und Gebote setzen, wie es unser grüner Wettbewerber in erster Linie tut. Und für uns ist eben auch ganz wichtig, dass wir diese Dynamik der Wirtschaft weiter hier aufrechterhalten." Anders als bei den vorangehenden Landtagswahlen im Saarland und in Schleswig-Holstein erwarten Demoskopen für Nordrhein-Westfalen ein Kopf-an-Kopf-Rennen der unterschiedlichen politischen Lager. Die Wahl am Sonntag wird der größte Test für die politische Stimmung in Deutschland im Jahr 2022.

Mehr