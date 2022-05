STORY: Die Zeitungsschlagzeilen am Montag kommen fast alle zum gleichen Urteil: Die CDU und die Grünen haben die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen gewonnen. Und es läuft alles auf eine schwarz-grüne Koalition hinaus. Die SPD ist hinter den eigenen Erwartungen zurückgeblieben, die FDP regelrecht abgestraft worden. Stimmen dazu aus Köln: “Die Grünen haben sicherlich stark zugelegt und werden jetzt für die Regierungsbildung entscheidend sein. Aber ich hoffe, dass Sie sich nicht zu sehr auf Ihr Klimathema fokussieren, was sicherlich gerechtfertigt ist.” “Ich denke mal, dass das Olaf Scholz mit verursacht hat, weil das, was er jetzt im Moment da so macht, kommt nicht gut bei der Bevölkerung an und deswegen ist dann eher die CDU gewählt worden. Also Herr Wüst, klar gegen Scholz, so würde ich es einschätzen.” “Die Grünen haben ja extrem dazu gewonnen. So und das sind ja de facto jetzt eigentlich auch die Königsmacher, wenn man es so sieht. Und die anderen Parteien müssen halt eben schauen, die SPD muss halt eben gucken, was sie falsch gemacht hat, wenn sie überhaupt solche Macht hat. Und dementsprechend muss man schauen, dass sie da eine vernünftige Regierung zusammenbringen, damit in NRW das halt eben auch vernünftig weitergeht.” Sowohl NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst von der CDU als auch der SPD-Spitzenkandidaten Thomas Kutschaty erhoben am Sonntagabend Anspruch auf eine Regierungsbildung im Land. Dabei dürfte es nun vor allem auf die Grünen ankommen.

