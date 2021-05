Es sieht ein bisschen wie Chemieunterricht aus, wenn Klassenlehrerin Claudia Mohme die Tests für ihre Schülerinnen und Schüler vorbereitet - keine Tests, die am Ende benotet werden, die aber ebenfalls unangenehm werden können, wenn sie tief in die Materie gehen. An der "Freiherr vom Stein"-Realschule in Bonn ist man dennoch froh, dass ein Stück Normalität zurückgekehrt ist - Schülerin Lucia und Lehrerin Mohme jedenfalls: "Ich finde es schön, dass wir alle zusammen Unterricht machen, ist auch nicht so schwer und so. Ich finde es halt besser." "Weil wir endlich wieder alle sehen. Das heißt, wir können wieder richtig einsteigen so gut, wie es geht, und können die letzten vier Wochen versuchen, den Kindern wieder Normalität geben zu können." Denn nur so lange geht dieses Schuljahr noch in Nordrhein-Westfalen. Auf der Zielgeraden hat man sich dazu entschieden, wieder alle Schülerinnen und Schüler am Präsenzunterricht teilnehmen zu lassen - ohne Klassenteilung, Wechsel- oder Online-Unterricht. Alles wie früher, nur mit Masken und den Tests und neuen Erkenntnissen: "Ja, also neben der großen Spontanität, Dinge umzusetzen, die wir gesagt bekommen haben, haben wir natürlich nochmal mehr gelernt mit der Digitalisierung, die vorwärtszubringen. Das war für uns ein Riesenschritt hier, gerade an der Schule. Wir haben noch mehr gelernt, auf die Kinder mehr einzugehen. Das Differenzieren, noch mehr hingucken, noch mehr unterstützen. Es war eine ganz andere Art von Arbeit, wo wir natürlich auch mit profitieren und das jetzt weiter auch ausbauen werden." Für die Kinder sei der Schritt zum Präsenzunterricht auch sehr wichtig, weil man ihnen nach den vielen Monaten im Lockdown die fehlenden sozialen Kontakte anmerke, berichtet Mohme. "Dass das über kurz oder lang schwierig ist, das weiß man auch als Erwachsener. Selbst für die Kinder war es sehr, sehr schlimm. Sie brauchen die sozialen Kontakte, die Teamfähigkeit, alles auszuprobieren fehlt dann natürlich. Und wenn es dann mal hakt oder wenn es Probleme gibt, kann man halt nicht sofort zu Freunden gehen und mit denen da drüber reden. Das merkt man natürlich, und daran werden wir arbeiten müssen." Was die Pandemie langfristig für Auswirkungen haben wird, das wissen die wenigsten. Was der Präsenzunterricht an diesem Montag für Auswirkungen in Bonn gehabt hat, konnte man hingegen schon beim Blick in den Klassenraum erkennen.

