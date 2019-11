Einer der berühmtesten Weihnachtsmärkte der Welt hat seit Freitag wieder geöffnet. "Das Christkind lädt zu seinem Markte ein. Und wer da kommt, der soll willkommen sein." Der Nürnberger Christkindlesmarkt gilt als einer der ältesten weltweit. Für Besucher hat er in mehr als 400 Jahren kaum etwas von seiner Anziehungskraft verloren. "Es ist das Heimelige, die Buden, die Menschen, Kindheitserinnerungen. Da oben haben wir gesungen, als wir in der Schule waren. Das bringt's." "Ich bin heute mit meinen Eltern da, das ist das Besondere. Das ist besonders schön, das mit Familie zu erleben." "Ein schönes historisches Ambiente, gemütlich, im Gegensatz zu den großen Märkten in Berlin nicht ganz so kommerziell mit Lautstärke und Karussell. Das vermisse ich nicht. Also Gemütlichkeit." Bis Heiligabend noch locken Bratwürste, dampfender Glühwein und Lebkuchen. Rund 200 Holzbuden bieten Weihnachtliches an, darunter traditionellen, oft handgearbeiteten Weihnachtsschmuck. Nach dem ersten Advent schaut auch fast ein Mal täglich das Christkind vorbei.