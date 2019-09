"O'zapft ist!" - Mit diesem traditionellen Satz hat am Samstag in München das größte Volksfest der Welt begonnen, das berühmte Oktoberfest. Zuvor brauchte Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter 2 Schläge, um das erste Fass der Wiesn anzustechen und damit die 186. Ausgabe des weltbekannten Volksfests zu eröffnen. "Also, ich habe wie jedes Jahr etwas geübt. Das gehört dazu. Zwei Schläge, ich bin sehr zufrieden. Zum fünften Mal, das ist ok. Für die Wiesn wünsche ich mir, dass das Wetter so bleibt, weil dann die Menschen gut drauf sind. Ich wünsche mir, dass es für alle ein Erfolg ist. Dass die Besucherinnen und Besucher Spaß haben hier auf der Wiesn, gesund kommen und gesund wieder gehen." Zu Gast auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, der aber selbst auf dem Münchener Oktoberfest den Fragen nach der Berliner Politik nicht entkommen konnte. "Schauen Sie beim Klima ist es ja ganz einfach. Da gibt es die von ganz Rechtsaußen, die bestreiten überhaupt den Klimawandel. Da gibt es die ganz weit links, dies sagen, man muss radikal vorgehen. Radikal vorgehend werden auch solche Veranstaltungen wie hier: Stellen Sie sich mal vor, man dürfte kein Hähnchen mehr essen. Stellen Sie sich vor, hier gäb's überhaupt keine Feiermöglichkeiten mehr. Man kann den Menschen nicht alles verbieten im Leben. Man muss sie mitnehmen. Unser Konzept ist, glaube ich, ein kluges Konzept. Ein Pfad der Vernunft. Und ein Konzept, das die Menschen mitnimmt. Und Klimawandel für und nicht gegen den Bürger macht." Doch Protagonist ist ja auf der Wiesn bekanntlich das Bier. Und in diesem Jahr wird der Liter Bier, die sogenannte Maß, so teuer sein wie noch nie. Bis zu 11,80 Euro wird der Wiesngänger bezahlen müssen. Neuheiten in diesem Jahr sind Fahrgeschäfte mit Einsatz von Virtual-Reality-Technik. Auch das Thema Sicherheit wird nachwievor sehr groß geschrieben. Denn nach Angaben der Veranstalter wurden für das zweiwöchige Event 49 Videokameras installiert und die Polizei wird mit rund 600 Beamten im Einsatz sein sowie durch Ordnungsdienste ergänzt. Das Oktoberfest endet am Sonntag, den 6. Oktober.