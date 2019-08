Georg Mair weiß, wie er mit seinen Kühen umzugehen hat. Viele Touristen und Wanderer dagegen nicht. Sie nähern sich den Kühen oft unvorsichtig, ignorieren Weidezäune und behandeln die Flora und Fauna unsensibel, sagt der Vorsitzende des Almwirtschaftlichen Vereins Oberbayern. Vor allem auf Hunde reagieren die tonnenschweren Tiere dann gerne mal allergisch, sagt Mair. Deshalb hat er eine Aufklärungskampagne ins Leben gerufen. "In erster Linie richtet sich das Schild an die Touristen, die Freizeitnutzer. Weil erstens einmal, das Verständnis für das Weidevieh und die Gefahren nicht mehr vorhanden sind." Mair will auf die Eigenverantwortung von Touristen hinweisen. In Österreich war eine Frau von einer Kuhherde zu Tode getrampelt worden. In einem Zivilprozess verurteilte das Landgericht Innsbruck den Bauern wegen Fahrlässigkeit zu hohen Schadensersatzzahlungen. Der Landwirt hatte zwar Warnschilder aufgestellt, nach Auffassung des Gerichts hätten diese Tafeln aber nicht ausgereicht, um auf die Gefahren einer Mutterkuhherde hinzuweisen. Der Bauer hätte seine Herde einzäunen müssen. "Destotrotz empfehlen wir, dass man die Tafeln aufstellt, um auf die Gefahr aufmerksam zu machen, und dann halt auch den Bewirtschafter, dass er eine Betriebshaftpflicht abschließt, dass er eben im eventuellen Fall, wenn ein Schadensfall eintritt, dass er dann halt finanziell abgesichert ist." Denn hohe Ansprüche im Falle eines Schadens könnten existenzbedrohlich sein, so Mair. Er wünscht sich nach eigenem Bekunden, dass die Menschen wieder achtsamer mit der Natur und den Tieren umgehen. Eine Alm sei schließlich kein Streichelzoo.