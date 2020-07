Es war ein seltener Auftritt dreier ehemaliger US-Präsidenten. Während der Trauerfeier für den verstorbenen Bürgerrechtler und demokratischen Abgeordneten John Lewis in Atlanta kam am Donnerstag neben den Demokraten Barack Obama und Bill Clinton auch der Republikaner George W. Bush zu Wort. Obama pries Lewis als einen der Gründerväter eines besseren Amerikas - und holte dann zu einem Hieb aus gegen seinen Amtsnachfolger Donald Trump. "Während wir hier sitzen tut man sein Bestes, um die Menschen vom Wählen abzuhalten, indem Wahlstationen geschlossen werden, indem Minderheiten ins Visier genommen und unsere Wahlrechte mit chirurgischer Präzision angegriffen werden, indem die Briefwahl untergraben wird wobei doch die Briefwahl heute so wichtig ist, damit die Menschen nicht krank werden." Obama dürfte auf jüngste Äußerungen Trumps angespielt haben. Der hatte in einer Pressekonferenz die Vertrauenswürdigkeit der Briefwahl in Zweifel gezogen. Der verstorbene Lewis war am 17. Juli in Atlanta einem Krebsleiden erlegen. Er war eine wichtiger Führer der Bürgerrechtsbewegung in den USA.

