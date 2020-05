Im Rahmen einer Rede für Universitätsabsolventen hat der ehemalige US-Präsident Barack Obama Kritik am Umgang der amtierenden Regierung mit der Coronavirus-Pandemie geübt, ohne etwa US-Präsident Donald Trump namentlich zu nennen. "Vor allem hat diese Pandemie endlich mit der Idee aufgeräumt, dass die Verantwortlichen immer wissen, was sie tun. Viele von ihnen tun nicht mal so, als trügen sie die Verantwortung. Wenn die Welt eine bessere werden soll, dann wird das eure Aufgabe sein." In der vergangenen Woche soll Obama in einer privaten Telefonkonferenz Trumps Umgang mit der Pandemie als "chaotisch" bezeichnet haben. In den USA bewerten ehemalige Präsidenten traditionell nicht öffentlich die Arbeit ihrer Nachfolger. Trump hatte seinen Vorgänger hingegen mehrfach scharf angegriffen.