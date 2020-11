Der ehemalige US-Präsident Barack Obama hat seinen ehemaligen Vizepräsidenten Joe Biden auf Wahlkampfveranstaltungen in Michigan unterstützt. Der Bundesstaat im Mittleren Westen der USA gehört zu den Swing States, besonders umkämpfte Bundesstaaten, die mal für einen Republikaner und mal für einen Demokraten stimmen. In Detroit sagte Obama: "Ich verstehe, das ist ein Präsident, der Anerkennung für die Wirtschaft bekommen will, die ihm in die Hände gefallen ist. Und null Schuld für die Pandemie tragen will, die er ignoriert. Aber so funktioniert der Job nicht. Tweeten bringt die Dinge nicht in Ordnung. Das macht das Leben der Menschen nicht besser. Du musst einen Plan haben. Du musst Arbeit verrichten. Und mit der Erfahrung, Dinge zu erledigen, hat Joe Biden konkrete Pläne und Strategien, die unsere Vision von einem gerechteren, besseren und stärkeren Land Wirklichkeit werden lassen." Trump gewann den Staat 2016 mit hauchdünner Mehrheit gegen seine damalige Gegnerin Hillary Clinton. Joe Biden griff den US-Präsidenten hart an: "750 Dollar" Mein Gott! Und erinnern Sie sich, als er gefragt wurde, warum er nur so viel bezahlt hat? 'Weil ich klug bin', hat er gesagt. Er wüsste, wie man das System ausspielt. Nun, raten Sie mal, Mr. Präsident! Ich werde Sie holen! Wir spielen nicht mit dem System! Ich werde euch alle zahlen lassen. Das ist nicht fair." Am Dienstag findet die Wahl in den USA statt. In diesem Jahr gingen wegen der Coronavirus-Pandemie rund 90 Millionen Amerikaner früher wählen. Es wird erwartet, dass mehrheitlich Biden-Unterstützer diese Möglichkeit nutzen oder per Briefwahl wählen. Am Dienstag in den Wahllokalen werden daher mehr Trump-Anhänger erwartet.

