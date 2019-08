BROADCAST AND DIGITAL RESTRICTIONS~**NO ACCESS AUSTRALIA BROADCASTER WEBSITES. NO ACCESS ABC AMERICA, FOX, UNIVISION, TELEMUNDO, BBC AMERICA, NBC, OR THEIR DIGITAL/MOBILE PLATFORMS**~ Nach den jüngsten Massakern in den USA hat der frühere US-Präsident Barack Obama vor einer hasserfüllten Rhetorik gewarnt. Eine Sprache "die eine Klima der Angst und des Hasses befeuert oder rassistische Meinungen normalisiert", müsse zurückgewiesen werden, schrieb Obama in einer Stellungnahme, die auch über Twitter veröffentlicht wurde. Das Klima des Hasses werde durch "die Sprache einiger unserer Führer genährt" und normalisiere rassistische Vorurteile, so Obama. Obama nannte seinen Nachfolger Donald Trump nicht beim Namen. Er kritisierte aber ausdrücklich Politiker, die andeuten würden, dass Amerika nur einer bestimmten Art von Menschen gehöre. Trump hat die Eindämmung illegaler Einwanderung über die US-mexikanische Grenze zu einer wichtigen Aufgabe seiner Präsidentschaft gemacht. Kritiker haben ihm wiederholt vorgeworfen, mit seiner Politik und Rhetorik den Rassismus im Land zu befeuern. Nach den jüngsten Bluttaten hatte Trump zur Ablehnung von Rassismus und Fanatismus aufgerufen. In einer Ansprache stellte er sich am Montag ausdrücklich gegen Vorstellungen von einer Überlegenheit der Weißen. Trump machte auch das Internet und Online-Netzwerke für eine Radikalisierung der Gesellschaft mitverantwortlich und kritisierte Gewalt in Computerspielen. Er kündigte einen Gesetzwurf an, der sicherstellen soll, dass bei Massenmord und Verbrechen aus Hass die Todesstrafe angewandt werden kann. Am Samstag hatte ein Schütze in El Paso bei einer offenbar rassistisch motivierten Tat das Feuer in einem Walmart eröffnet und 22 Menschen getötet. Er wurde festgenommen. In Dayton im US-Bundesstaat Ohio tötete ein Schütze am frühen Sonntagmorgen neun Menschen und wurde von der Polizei erschossen.