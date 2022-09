STORY: Barack und Michele Obama - zurück im Weißen Haus. Anlass war die Enthüllung ihrer offiziellen Porträts - mehr als fünf Jahre nachdem der ehemalige Präsident und die First Lady aus dem Amt geschieden sind. Gastgeber der Veranstaltung am Mittwoch war der amtierende US-Präsident Joe Biden, der unter Obama zwei Amtszeiten lang Vizepräsident war. "Ich kenne wenige mit mehr Integrität, mehr Anstand und mehr Mut als Barack Obama. Nichts hätte mich besser darauf vorbereiten können, Präsident der Vereinigten Staaten zu sein, als acht Jahre lang an seiner Seite zu sein. Und das sage ich aus tiefstem Herzen." Obama lobte seinerseits den derzeitigen Oberbefehlshaber. "Dank Ihres Anstands und Ihrer Stärke, vielleicht vor allem dank Ihres Glaubens an unsere Demokratie und das amerikanische Volk, geht es dem Land besser als bei Ihrem Amtsantritt, und dafür sollten wir Ihnen dankbar sein." Der Künstler Robert McCurdy stellte einen grau gekleideten Obama in den Mittelpunkt des Portraits, eine fotorealistische Arbeit vor weißem Hintergrund. Michelle Obama ist in ihrem Porträt im Roten Saal des Weißen Hauses abgebildet, ein Gemälde der Künstlerin Sharon Sprung aus Brooklyn. "Was wir hier sehen, ist eine Erinnerung daran, dass es in diesem Land einen Platz für jeden gibt. Heute geht es nicht um mich oder Barack. Es geht darum, eine Geschichte zu erzählen, die jeden einzelnen in jeder Ecke des Landes einschließt, damit unsere Kinder und Enkelkinder selbst etwas mehr erfahren können." Normalerweise kehrt ein ehemaliger Präsident während der Amtszeit seines Nachfolgers zur Porträtenthüllung zurück, aber die Regierung von Donald Trump hat keine Zeremonie für die Obamas abgehalten. Große, formelle Porträts von US-Präsidenten und First Ladies schmücken Wände, Flure und Räume im gesamten Weißen Haus.

