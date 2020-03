Obdachlose haben es sonst schon schwer, an Lebensmittel zu kommen. Doch in Zeiten der Coronakrise kommen sie kaum noch an Spenden ran, nur wenige Menschen sind unterwegs, und wenn, dann drehen sie sich oft Angst vor einer Ansteckung eher von ihnen weg. Deswegen hat Norbert Raeder, der eigentlich eine kleine Kneipe in Berlin-Reinickendorf betreibt, einen sogenannten Gabenzaun an sein Lokal gestellt, wo Lebensmittel für bedürftige Menschen herangehängt werden können. „Wir haben jetzt neu unseren Gabenzaun. Wir machen hier eine Menge bei uns im Kiez in Reinickendorf. Aber der Gabenzaun ist neu, der ist jetzt seit zwei Tagen da, weil wir der Meinung sind, wir müssen jetzt den obdachlosen Menschen und andere vielleicht sozial schwächeren Menschen einfach helfen. Und das machen wir." Hamsterkäufe sind bei vielen Haushalten derzeit im Trend. Raeder weiß, was das für Auswirkungen für die Obdachlosen hat. Billige Produkte sind schnell ausverkauft. Auf der Straße Lebende können sich keine Vorräte leisten. „Und das haben wir hier im 'Kastanienwäldchen' einfach übernommen. Wir haben hier für 50 Obdachlose in unserem Kiez gesagt, wir sammeln jetzt einfach mal so viele Spenden, dass diese Menschen zwei Wochen lang praktisch ein Essen von uns bekommen können, inklusive Getränke. Das ist uns gelungen, weil uns ganz viele Leute hier aus meinem Umfeld dabei unterstützt haben. Das ist eine tolle Sache, und die Menschen freuen sich auch." Wie zum Beispiel ein wohltätiger Verein, der am Freitag 500 Euro an die Berliner Help Stiftung spendete, die sich für Obdachlose im Kiez engagiert. Durch das Kontaktverbot ist es schwieriger geworden, den Obdachlosen zu helfen, sagt Martin Proschmann, Mitarbeiter der Stiftung: „Trotzdem wollen wir weitermachen, trotz Corona. Wir haben da auch eine Ausnahmegenehmigung gekriegt vom Gesundheitsamt, da sind wir ganz glücklich drüber. Wir haben ja hier schon eine Gruppe von Menschen, die trotzdem auch irgendwie noch versorgt werden müssen, wo Angebote gemacht werden müssen. Und viele Wärmestuben und viele Angebote in der Stadt sind ja zu aufgrund der Krise." In vielen Berliner Stadtbezirken sind bereits Gabenzäune entstanden, um die Bedürftigen unter Einhaltung des Distanzgebotes zu unterstützen. Viele Obdachlose haben auch Hunde. Laut Raeder gebe es daher auch Bedarf an Hundefutter.