Dieses Jahr suchen wohl viele nach Urlaubsalternativen, die ihre Fernreise oder ihre Fahrt in den Süden Europas wegen der Corona-Pandemie abgesagt haben. Hier, am Walchensee im oberen Isartal bekommen dies vor allem die Anwohner unangenehm zu spüren. Katharina Zunterer ist Anwohnerin in der 1500 Seelen-Gemeinde Wallgau und Teil der Bürgerinitiative, die sich gegen den plötzlichen Strom von Touristen wehren will. "Bei uns in Wallgau, wir haben extreme Problematik mit dem Durchgangsverkehr. Durch die neuen Medien, Google Maps, wird alles bei uns durch unser kleines Kurörtchen geleitet. Und jetzt wollen wir Zeichen setzen und das mal ausbremsen. Die Radl-Initiative hat sich uns angeschlossen. Und unter dem Motto 'Ausbremst is!' machen wir in verschiedenen Stationen über die ganzen Sommerferien darauf aufmerksam, dass es zum Teil kein Zustand ist bei uns: (SCHNITT) "Ich verstehe jeden Münchner, der natürlich raus will am Wochenende. Man muss aber auch an die Münchner oder an den Städter oder generell an den Tagesausflügler appellieren: Nehmt euren Müll mit, fahrt 50. Wir verstehen ja jeden, der in den Urlaub will, der durchfahren will, aber wir wohnen hier. Und auch wenn das Motorradfahren abends Spaß macht: Wir wohnen hier. Mal Boxen leiser drehen, mal keine Stau-Party machen. Solche Geschichten, die würden uns schon wahnsinnig helfen." Auch diese Urlauber erleben die veränderte Situation mit gemischten Gefühlen. URLAUBER: "Ich glaube, an den Tagestouristen wird nicht so viel verdient. Entsprechend groß ist das Gemecker. Und ich glaube, es gibt auch touristische Grenzen. Dann fängt es an zu kippen, dann geht der Erholungswert für die Touristen weg. Da muss man Mittelwege finden. Wo der liegt, das können wir so nicht sagen." URLAUBERIN: "Wir sind ja jetzt seit knapp 30 Jahren hier. Das ist das erste Mal so immens, und das liegt an Corona. Das war ja auch vorhergesagt. Ansonsten ist das in der Intensität nur am Wochenende, also in den Jahren zuvor. Das ist dieses Jahr das erste Mal so, wie es ist." URLAUBER "In der Woche sind die Parkplätze rappelvoll. Das ist nicht schön, aber jeder will fliehen, nicht?" Mittlerweile gibt es zumindest für ganz Bayern einen "Ausflugsticker", der helfen soll, Besucherströme zu lenken und Touristen auch an Orte zu locken, die noch relativ unbekannt und wenig frequentiert sind