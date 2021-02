Als das Kapitol von Trump-Anhängern gestürmt wurde, versteckte sich die demokratische Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez hinter der Toilettentür ihres Büros und fürchtete um ihr Leben. Seither hat sie mehrmals zum Rücktritt derjenigen Republikaner aufgerufen, die Trumps Lüge vom Wahlbetrug wiederholt haben und damit die schwelende Gewalt ausnutzten. Warum, erklärte sie nun in einem emotionalen Feed auf Instagram. Sie bezieht sich auf all jene Stimmen, die fordern, man solle doch einfach einen Schlussstrich unter die Sache ziehen. „Der Grund, warum ich das sage, und so emotional auf die Sache reagiere, ist, weil diese Leute, die uns sagen, wir sollen einen Schlussstrich ziehen, dass wir vergessen sollen, was passiert ist oder uns sogar sagen, wir sollten uns entschuldigen - das ist dieselbe Taktik wie die von Menschen, die Missbrauch begehen. Ich bin eine Überlebende von sexuellem Missbrauch, was ich bisher nicht vielen Menschen erzählt habe, aber - wenn man traumatisiert wurde - Trauma akkumuliert sich." Ganz gleich also, ob es sich um große oder kleinere traumatische Erlebnisse handele, in der Summe verstärkten sich diese Erlebnisse. Es gehe ihr nicht um ihre eigene Geschichte, erzählt die 32-Jährige weiter, sondern darum, klar zu machen, dass die Taktik bestimmter Politiker dem Verhalten von übergriffigen Menschen gleiche. „Diese Menschen müssen in die Verantwortung genommen werden, denn es geht hier nicht um Rache oder irgendwas dieser Art. Es geht darum, für Sicherheit zu sorgen. Und wir sind nicht sicher, mit Menschen, die Machtpositionen innehaben und gewillt sind das Leben anderer zu riskieren, um politisch zu punkten, oder weil sie in vier Jahren Präsident werden wollen." Schon wenige Tage nach dem Sturm auf das Kapitol hatte Ocasio-Cortez in Videobotschaften erklärt, wie gefährlich die Situation für alle im Gebäude Anwesenden gewesen sei. „Außerdem - rein aus der Sicht einer Politikerin kann ich euch sagen, Trump betreibt einen Personenkult. Das wird sich nicht so einfach auf euch als seine kleine Basis übertragen. So funktioniert das nicht."

