STORY: Der Kampf gegen Gegner und Wellen war erfolgreich. Der Hamburger Weltklasse-Segler Boris Herrmann und sein Team Malizia konnten beim Ocean Race wertvolle Punkte holen. Mit Rang zwei in der Halbzeitwertung der Königsetappe von Kapstadt ins brasilianische Itajai rückten Herrmann und sein Team auf Platz drei in der Gesamtwertung vor. Die deutsche Rennyacht erreichte die die Halbzeit-Linie vor Tasmanien in der Nacht auf Montag. Und konnte dabei das US-Team 11th Hour Racing hinter sich lassen. Spitzenreiter bleibt aber das Schweizer Team Holcim-PRB. Skipper Kevin Escoffier und seine Crew haben ihren Vorsprung am 15. Tag auf See bereits auf 150 Seemeilen ausgebaut. Im brasilianischen Zielhafen winken Anfang April erneut Punkte für die Gesamtwertung. Bliebe es bei den aktuellen Platzierungen, könnte Boris Herrmanns Team sogar auf Platz zwei vorrücken. Das Ocean Race endet nach vier weiteren, insgesamt sieben Etappen sowie dem sogenannten “Fly-by” in Kiel am 9. Juni mit dem letzten Hafenrennen am 1. Juli im italienischen Zielhafen Genua.

