STORY: Es sind echte High-Tech-Boote, die am Sonntag im spanischen Alicante zur ersten Etappe des Ocean Race an den Start gingen. 11 Teams in zwei Klassen setzten die Segel für die 3700 Kilometer lange Strecke zu den Kapverden. Zahlreiche Schaulustige und Familienmitglieder der Segler waren beim Start dabei. Erwartete Ankunft ist der 22. Januar. Auf die Segler warten riesige Herausforderungen: "Die Flotte verlässt heute Alicante in Richtung Kap Verde zur ersten Etappe dieser sechsmonatigen Weltumsegelung. Wenn sie die Welt umrunden, sind sie im südlichen Ozean, wo es riesige Stürme und große Wellen gibt. Aber schon für den zweiten Tag sind sehr, sehr windige Bedingungen vorhergesagt, wenn sie das Mittelmeer verlassen und in den Atlantik einlaufen, wo es vier bis fünf Meter hohe Wellen geben wird. Es ist also eine echte Feuertaufe zu Beginn des Rennens." Der Hamburger Boris Herrmann geht als Skipper der Malizia Seaexplorer erstmals beim Ocean Race an den Start - und rechnet sich durchaus Chancen aus, das Rennen zu gewinnen: "Ja, ich bin wirklich erleichtert, jetzt mit der Mannschaft zu segeln. Mein letztes Rennen alleine ist nicht so gut gelaufen, da habe ich mich nicht so wohlgefühlt auf dem Ozean, auch so ein bisschen einsam zwischendurch. Da waren vielleicht noch die Erinnerungen an die Härte des Vendee Globe. Und jetzt mit der Mannschaft durchzustarten, wir haben viel trainiert, wir kennen uns gut, ist ´ne gute Mannschaft." Neben Herrmann sind mit dem Berliner Robert Stanjek und Susann Beucke aus Strande bei Kiel zwei weitere Deutsche am Start des Ocean Race. Die 14. Auflage des Weltumsegelungsrennens wird nach weiteren Etappen, u.a in Kapstadt, Newport, Aarhus und Den Haag am 1. Juli mit der siebten und letzten Etappe in Genua enden.

