STORY: Point Nemo ist nichts für Wasserscheue. Kein anderer Ort ist so weit von Land entfernt, wie die Stelle im Südpazifik - 2.688 Kilometer, um genau zu sein. Hier kreuzten am Dienstag Teilnehmer der Extrem-Segelregatta Ocean Race auf ihrem Weg nach Brasilien. Charlie Enright, Skipper 11th Hour Racing Team "Verrückt. Hier unten ist sonst niemand. Das wird sehr deutlich, wenn man sich die Karte ansieht und schaut, was Point Nemo darstellt. Im Prinzip ist es so, wenn wir hier unten an Point Nemo sind, dass für uns die nächsten Menschen, abgesehen von unseren Rennkonkurrenten, die Leute auf der Internationalen Raumstation sind." Und mit den Weltraumforschern auf der ISS rund 400 Kilometer über ihnen haben die Segelsportler noch mehr gemeinsam. Auf ihrem Weg durch das abgelegenste Gebiet der Erde sind die Teams auch für die Wissenschaft im Einsatz. Boris Herrmann, Skipper Team Malizia "Es ist das erste Mal, dass bei diesem Rennen systematisch zehn Drifterbojen rund um die Antarktis abgesetzt werden. In einer Zone des Ozeans, wo es ohne diese Bojen keine Schiffe und keine Wetterdaten gibt." Die Segler sollen unter anderem Informationen über den Klimawandel und die Verbreitung von Mikroplastik sammeln. Heather Carswell, Sprecherin für Nachhaltigkeit beim "Ocean Race" "Forschungsschiffe fahren nur selten dorthin, es ist sehr teuer und sehr schwer zu erreichen, weil es so abgelegen ist. Deshalb ist es so wichtig, dass wir diese Daten bereitstellen. Wir schließen Lücken für die Wissenschaftler, und je mehr Informationen sie haben, je mehr Daten wir ihnen zur Verfügung stellen, desto besser können wir den Ozean verstehen, was bedeutet, dass wir ihn besser schützen können." Am einsamsten Punkt der Erde war es am Dienstag dann auch gar nicht so öd und leer. Das Feld der Segler lag dicht zusammen, mit Kurs auf Kap Hoorn, wo die Boote am Sonntag erwartet werden. Die aktuelle, dritte Etappe gilt als die schwerste und längste des ganzen Rennens.

