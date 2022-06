STORY: Eine ruhige Hand und gutes Gefühl braucht es für diesen Job. Die ukrainische Marine hat Filmaufnahmen veröffentlicht, die zeigen sollen, wie Minen an den Schwarzmeerstränden von und bei Odessa entschärft werden. Einst strömten Touristen in Scharen in den ukrainischen Ferienort, aber der weiße Sand ist jetzt wegen des Krieges mit Russland mit Minen bedeckt. Die Anwohner versuchen die Situation allerdings möglichst gelassen zu sehen: "Das Militär hat gesagt, wir sollen nicht ans Meer gehen. Warum sollten wir dorthin gehen? Das ist halt der Sommer, den wir haben werden. Ich hoffe, alles wird schnell vorbei sein und wir werden siegen." "Das ist kein Problem für mich. Man kann in einen Park gehen und sich dort entspannen. Wir müssen das doch nicht immer am Meer machen." Minen gibt es an den Stränden der ukrainischen Hafenstadt bereits seit Beginn des russischen Angriffs am 24. Februar. Das ukrainische Militär hat in den ersten Wochen der russischen Invasion dort Gebiete vermint, um Amphibienangriffe durch die russischen Streitkräfte zu verhindern. Ein Ende des Krieges ist weiterhin nicht in Sicht. Und damit scheint klar: Dies wird kein Sommer werden, wie die Jahre zuvor.

