3D-Drucken ist keine ganz neue Technologie mehr: Es wird weltweit von Tausenden Unternehmen für eine breite Reihe von Anwendungen benutzt. Jetzt will ein deutsches Unternehmen die Methode nutzen, um Städte grüner zu machen. Nach Herstellerangaben ist der "GENESIS Eco Screen" das erste 3D-gedruckte Habitat für Pflanzen und Insekten. Die Struktur der grünen Wand wird aus alten PET-Flaschen hergestellt, die geschreddert und geschmolzen werden, um sogenannte Druckfilamente zu produzieren. Das Besondere neben dem Recycling sei die äußerst komplexe Struktur, sagte Daniel Büning von der Firma BigRep: "Das bedeutet, wenn sie sehen, wie sich diese Struktur verästelt, das haben wir deshalb gemacht, um solche Taschen zu haben, in denen die Pflanzen in diesen speziellen Töpfen eingesetzt werden können. Die Pflanzen haben auch eine unterschiedliche Charakteristik. Man sieht, es sind Hängepflanzen, es sind solche feineren Pflanzen, die dann durch Wasser versorgt werden, was durch diese Struktur läuft. Das ist das Besondere. Das heißt, das Wasser wird einmal von oben zugeführt und berieselt quasi die Pflanzen wie ein Drainage-System dreidimensional." Am Ende besteht dieser Eco Screen aus 16 Segmenten und ist insgesamt etwa 4 x 4 Meter groß. Ende August wird er dann an einer Wand im Fiction Forum des Kompetenzzentrums Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes angebracht.