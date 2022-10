STORY: Die leckgeschlagene Ölpipeline Druschba von Russland nach Mitteleuropa hat nach polnischen Angaben den Betrieb wieder aufgenommen. Der polnische Betreiber PERN teilte mit, er habe die volle Funktionalität der Pipeline wieder hergestellt, sodass wieder Öl an deutsche Kunden geliefert werden könne. Die Ursache des Lecks werde noch untersucht. Bei dem Unglück in Zentralpolen waren am Dienstag größere Mengen Öl ins Erdreich gelangt und mussten abgepumpt werden. Nach der Feststellung des Schadens am Dienstag hatte PERN erklärt, es gebe keine Anzeichen dafür, dass Dritte das Leck verursacht hätten.

Mehr