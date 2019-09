Die Verknappung des weltweiten Öl-Angebots nach den Angriffen auf saudiarabische Raffinerien hat den Ölpreis auf den höchsten Stand seit vier Monaten getrieben. Der Ausfall betrifft rund fünf Prozent des weltweiten Ölangebots. Die steigenden Ölpreise hievten die Aktien asiatischer Energiekonzerne um bis zu vier Prozent ins Plus. Wegen der wachsenden Spannungen in der Golf-Region und der Explosion des Ölpreises ziehen sich Anleger auch aus dem deutschen Aktienmarkt zurück. Der Dax verlor zur Eröffnung am Montag 0,6 Prozent auf 12.390 Punkte. Zu groß sei die Angst vor einem Engpass in der Energieversorgung aber nicht, sagt Robert Halver von der Baader Bank: "Man geht aber davon aus, dass diese Ausfälle kompensiert werden können, durch die strategischen Reserven in Saudi-Arabien und in den USA. Und außerdem könnte Trump jetzt natürlich argumentieren, wenn die Europäer ein Problem mit der Sicherheit haben, dann kauft doch bitte unser amerikanisches Fracking-Öl. Und das hat die Märkte dann doch recht entspannt." Am Aktienmarkt deckten sich Investoren mit Werten aus der Ölbranche ein. Schlusslicht im Dax war die Lufthansa mit einem Kursminus von 3,9 Prozent. Treibstoff ist für Fluggesellschaften der größte Kostenfaktor. Unter Verkaufsdruck gerieten außerdem konjunkturabhängige Werte, weil durch den Ölpreis-Anstieg ein zusätzlicher Dämpfer für die Weltwirtschaft droht. So verloren die Aktien der Deutschen Bank, des Chip-Herstellers Infineon und des Baustoff-Anbieters HeidelbergCement.