Die britische Marine hat am Donnerstag vor Gibraltar einen Öltanker auf dem Weg nach Syrien festgesetzt. Grund ist ein vermuteter Verstoß gegen EU-Sanktionen. Die örtlichen Behörden hätten die Hilfe der Streitkräfte angefordert, teilte die Regierung der britischen Exklave im Süden Spaniens mit. Das Schiff mit dem Namen "Grace 1" habe eine Raffinerie in Syrien angesteuert, die von EU-Sanktionen gegen Syrien betroffen sei. Von Reuters ausgewertete Verschiffungsdaten deuten darauf hin, dass das Öl auf dem Tanker aus dem Iran stammt, obwohl dessen Dokumente eine Herkunft aus dem Irak angeben. Der spanische Außenminister Josep Borrell äußerte sich in Madrid zu dem Fall: "Natürlich haben wir diese Operation zur Kenntnis genommen. Polizeiboote bewachen das Gebiet. Aber wir untersuchen die Umstände des Vorfalls. Es war ein Ersuchen der Vereinigten Staaten an Großbritannien. Und wir überprüfen, ob das unsere Souveränität berührt. Denn nach unserer Auffassung, ist das in spanischen Gewässern passiert." Spanien erkennt die Gewässer um Gibraltar nicht als britisch an. Ein Sprecher der britischen Premierministerin Theresa May begrüßte die Festsetzung des Öltankers. Er beschrieb diese ebenfalls als Schritt zur Durchsetzung von EU-Sanktionen gegen die syrische Führung. Die EU-Kommission wollte sich nicht äußern. Sie erklärte, ihr lägen dazu keine Informationen vor. Die Durchsetzung von Sanktionen der Europäischen Union sei Sache der Mitgliedstaaten. Die "Grace 1" hatte aus dem Golf kommend Afrika umrundet. Es ist der erste öffentlich bekannte Fall einer Festsetzung eines Tankers wegen eines Verstoßes gegen Syrien-Sanktionen der EU. Diese sind seit 2011 in Kraft.