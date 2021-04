Stimmungsvolle Bilder aus Wachau in Niederösterreich. Allerdings geht es hier um ein ernstes Thema. Denn in der größten Marillenanbaugemeinde des Landes drohen Ernteausfälle. Der Grund: Ungewöhnlich warme Tage haben die Marille dazu gebracht, früh zu blühen. Im April gab es dann einen Temperatursturz mit Schnee und Eis. An mehreren Tagen hintereinander fiel das Thermometer deutlich unter Null. Die Bauern hier versuchen, ihr Obst vor dem Frost bestmöglich zu schützen. Obstbauer Franz Reisinger: "Wir haben geheizt, mit unseren Heizöfen, mit Holz. Und haben halt versucht, die Ernte zu retten. Wenn die Marillen frieren, dann gibt es keine Ernte. Und dann wäre das gar nicht gut. Für uns nicht und für unsere Marillenkunden." Wegen des Klimawandels treten die Probleme mit den Blüten immer häufiger auf. Wie groß die Schäden in diesem Jahr sind, sei noch nicht absehbar, sagt Reisinger: "Wir hoffen, dass wir dieses Jahr mit einem blauen Auge davon kommen. Die Frostnächte, die Frostereignisse werden leider immer mehr, immer schlimmer. Man versucht halt, was zu tun, dagegen anzukämpfen. Was Absolutes gibt es eh nicht. Und wir hoffen, dass es gut ausgegangen ist." Nur wenige Kilometer entfernt, in Krems an der Donau, werden die Birnenbäume mit Wasser besprüht. Das Wasser gefriert auf der Blüte und gibt Wärme frei. Unter dem Eispanzer wird die Blüte dann geschützt.

