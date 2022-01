Hinweis: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Karl Nehammer (ÖVP), Bundeskanzler Österreich: "Die eigentliche Frage, die wir uns stellen müssen, ist: Was können wir gemeinsam jetzt dazu beitragen? Was können wir gemeinsam leisten, um uns gegen einen Lockdown zu stemmen?Ja, gestatten Sie mir das Wort, um gegen einen Lockdown auch tatsächlich zu kämpfen? Daher mein Appell an alle, die uns zuschauen. An alle, die ihre Nachrichten dann in weiterer Folge lesen. Lassen Sie uns in dieser Phase jetzt im besonderen Maße zusammen helfen. Nehmen wir gemeinsam die Empfehlungen der Gesundheitsexpertinnen und -Experten wirklich ernst. Kämpfen wir gegen einen Lockdown und vor allem kämpfen wir dagegen, dass Omikron deshalb dann wiederum aufgrund seiner hohen Infektiösität zu gefährlich ist, weil es die kritische Infrastruktur angreifen kann. Wir wissen, dass auch bei Omikron Impfen schützt und im wahrsten Sinne des Wortes nützt. Und zwar mit beeindruckenden Zahlen. Und ich finde immer, das Impfen ist die Brücke dazu, diesen Lockdown zu verlassen. Und es ist auch das Angebot der Gesellschaft dazu. Die Herausforderung wird werden, dass man den Dialog so führt, dass es nicht besserwisserisch daherkommt, dass die Impfpflicht als klares Signal verstanden wird, dass es für uns alle um die gemeinsame Freiheit geht, die es zu erhalten gilt. Und in diesem Zusammenhang ist aus meiner Sicht die Impfpflicht auch ein ganz wesentlicher Faktor, das gemeinsame erreichen zu können."

