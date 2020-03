Seit Tagen schon schottet sich Österreich zu dem besonders schwer vom Coronavirus betroffenen Nachbarland Italien ab. Es wurde ein Einreiseverbot für Menschen aus Italien beschlossen. Die Grenze darf nur mit einem ärztlichen Attest passiert werden. Ausnahmen gibt es für Durchreisende und Personen, die sich 14 Tage in häusliche Quarantäne begeben können. Zudem wurde der Flugverkehr zwischen Österreich und Italien eingestellt sowie der Personen-Zugverkehr. Nach dem ersten Coronavirus-Todesopfer im Land hat die Regierung in Wien die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des neuartigen Virus noch einmal verschärft. Ziel sei es, die sozialen Kontakte spätestens ab Montag auf ein Minimum zu reduzieren, um die Ausbreitung einzudämmen, sagte der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz: "Wir haben in den letzten Tagen einige Maßnahmen präsentiert, um die sozialen Kontakte zu reduzieren in den nächsten Wochen, unser Leben zu entschleunigen. Und so sicherzustellen, dass es zu einer Verlangsamung der Ausbreitung kommt. Dass es innerhalb der nächsten Wochen keine religiösen Feste und Familienfeiern wie Hochzeiten, Taufen und anderes geben wird, dass aber auch soweit als möglich alle Messen und Gottesdienste ausgesetzt werden, damit hier eine Ansteckung verhindert wird." Ab Montag werden die ersten Schulen zumindest bis Ostern geschlossen. Ab Mittwoch findet landesweit kein Unterricht mehr statt und auch Kindergartenkinder sollen zuhause bleiben. Für die unter 14-jährigen Kinder soll es eine Betreuung in den Schulen geben. Bevorzugt soll dies aber nur von jenen Eltern in Anspruch genommen werden, die arbeiten gehen müssen. Auch Besuche in Krankenhäusern wurden untersagt und alle nicht dringenden Operationen sollen auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Die berühmte Wiener Staatsoper sowie einige Museen und Theater sind bereits geschlossen. Indoor-Veranstaltungen mit über 100 Menschen wurden behördlich verboten.