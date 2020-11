Nach islamistischen Anschlägen in Nizza und Wien reagierten auch die Sicherheitsbehörden in Deutschland. In Kassel durchsuchten Polizisten im Auftrag des Generalbundesanwalts Wohnungen und Geschäftsräume. Durchsuchungen gab es auch in Osnabrück und im Kreis Pinneberg bei Hamburg. Die Polizeiaktion stand nach Angaben des Bundeskriminalamtes im Zusammenhang mit vier Personen, die der Islamistenszene angehören sollen. Sie sollen direkt oder indirekt Verbindungen zu dem österreichischen Attentäter gehabt haben. Sie würden aber nicht als tatverdächtig gelten, hieß es. Nach dem Attentat in Wien ordnete Österreichs Regierung nach Angaben von Integrationsministerin Susanne Raab die Schließung einer Moschee und einer islamischen Organisation an, in der der Wiener Attentäter mehrfach verkehrte. Beide hätten zu dessen Radikalisierung beigetragen. Beim Freitagsgebet in Wien gedachten die Gläubigen der vier Menschen, die bei dem Anschlag am Montag in der Wiener Innenstadt gestorben waren. Der Täter, ein Anhänger der radikalislamischen Miliz Islamischer Staat (IS), wurde von der Polizei erschossen. Die Trauer sei groß, sagt Imam Salim Mujkanovic: "Natürlich, die Muslime sind erschüttert darüber, dass das jemand im Namen ihrer Religion gemacht hat. Und verurteilen das sehr. Und sind sehr überrascht gewesen, dass so etwas auch möglich ist unserer Stadt." In Berlin erinnerten Vertreter mehrerer Religionen an die Opfer von Wien. Zu der Friedenskundgebung vor der österreichischen Botschaft hatte der Zentralrat der Muslime eingeladen. Führende Vertreter von Christen, Juden und Muslimen sowie Politiker legten weiße Rosen nieder. Der Anschlag von Wien habe den gemeinsamen Werten gegolten, hieß es. Diese müsse man gemeinsam verteidigen.

