Reisende, die am Dienstag auf dem Brennerpass von Italien in Richtung Österreich unterwegs waren, mussten intensive Kontrollen über sich ergehen lassen. Österreich hat wegen der Coronavirus-Epidemie ein Einreiseverbot für Personen aus Italien verhängt und setzt damit die Schengen-Regelung als erster EU-Staat in der Krise aus. Eine Durchreise durch Österreich sei aber erlaubt, solange kein Zwischenstopp im Land eingelegt werden müsse, hieß es. Das Land will auch den Zug- und Luftverkehr mit Italien für Reisende einstellen, sofern sie kein Attest haben. Alle Österreicherinnen und Österreicher in Italien sollen nach Hause gebracht werden, müssen sich aber für zwei Wochen in häusliche Quarantäne begeben. Diese Maßnahmen seien nötig, sagte der österreichische Kanzler Sebastian Kurz: "Wir wissen, dass die Zahl der Infizierten in Österreich Gott sei Dank nach wie vor sehr niedrig sind. Die Zuwachsraten sind enorm. Nicht nur in Österreich, sondern mittlerweile in ganz Europa. Dazu kommt, dass die Zuwächse bei den Todeszahlen enorm sind, insbesondere in unserem Nachbarland Italien. Aber auch schon in einigen anderen europäischen Ländern" In Deutschland rief das Robert-Koch-Institut die Krankenhäuser auf, sich auf eine größere Zahl schwer erkrankter Corona-Patienten vorzubereiten Hospitäler könnten nicht zwingend erforderliche Eingriffe aussetzen, sagte RKI-Chef Lothar Wieler in Berlin. Dadurch würden mehr Betten für schwer erkrankte Patienten frei. Zudem könnten weitere Betten zu Intensivbetten aufgerüstet werden, etwa durch die Beschaffung zusätzlicher Beatmungsgeräte. In China, dem Ursprungsland der Epidemie, scheint sich die Lage unterdessen langsam zu entspannen. Das Land meldete nur 19 neue Corona-Erkrankungen, weniger als halb so viele wie einen Tag zuvor. Präsident Xi Jinping besuchte die Millionenstadt Wuhan, wo die Epidemie ausgebrochen war.