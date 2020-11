(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Samstag in Wien: "Sehr geehrte Damen und Herren, unser erklärtes Ziel ist es, dass am 7. Dezember die Pflichtschulen und der Handel gleich als allererstes nach dem Lockdown wieder geöffnet werden. Ich weiß, dass die kommenden knapp drei Wochen, zweieinhalb Wochen, für uns eine sehr harte Zeit sein werden. Ich habe in den letzten Tagen mit vielen Menschen gesprochen und telefoniert, die in Anbetracht der Situation verzweifelt und sehr, sehr traurig sind. Ich habe mit Menschen Kontakt gehabt, die wütend und empört sind. Und klar ist, niemand will, dass die Schulen geschlossen sind. Niemand will, dass Gastronomie, Handel, Tourismus und Kultur stillstehen und niemand will, dass gerade in der Vorweihnachtszeit ist nicht möglich ist, Angehörige, Familienmitglieder, Eltern und Freunde zu treffen. Aber wir müssen, und davon bin ich überzeugt, diesen Schritt gemeinsam setzen. Und ich bitte Sie daher, in den nächsten Wochen: Helfen wir zusammen. Schaffen wir die Trendwende. Denn je konsequenter wir diesen Lockdown durchziehen, desto kürzer werden wir ihn brauchen."

